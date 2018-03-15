Путин готов умереть: Пионтковский объяснил чрезвычайную опасность России

Президент России Владимир Путин на сегодняшний день опаснее, чем в 2014 году, потому что готов пойти на смертельный риск для сохранения власти.

"Путин весны и лета 2014-го года – триумфалист, опьяненный неожиданной легкостью крымской операции, вялой реакцией Запада, вождь "Русского мира", убежденный, что он схватил Бога за бороду. Вождь не ожидал столь оглушительного эффекта и не стремился к нему изначально. У него была конкретная прагматическая задача: изнасиловать по-братски Украину, ни в коем случае не позволив ей вырваться из евразийской сети криминальных паханатов и выбрать европейскую модель экономической и политической конкуренции", – написал российский журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

По его словам, такой выбор мог бы стать опасно заразительным примером для российского общества и подорвать "духовные скрепы воровской Дзюдохерии".

"Слишком хорошо он понимает, чем ему грозит потеря власти. Власть диктаторы теряют не на "выборах". Они теряют ее, когда начинают категорически не устраивать свое окружение, в том числе и силовое. В течение 18 лет у пахана российской клептократии с этим не было проблем. Он лично гарантировал безопасность огромных состояний своих подельников", – подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что Путин в 2014 году развернул перед ними грандиозную программу имперского реванша РФ в "4-й мировой гибридной войне".

"Сегодня же "closeness to Putin" становится, согласно разделу 241 американского закона о санкциях от 2 августа, юридическим основанием конфискации зарубежной собственности российской "элиты" за рубежом. А имперские пузыри, надутые путинской пропагандой, лопаются один за другим, вызывая горькое разочарование амбициозной "элиты", – добавил журналист.

Пионтковский отметил, что такие настроения в "элитах" нельзя пускать на самотек, потому что они чреваты потерей власти во всеми вытекающими последствиями.

"Он может обострить максимально отношения с Западом, создав внутри страны образ осажденной крепости, балансирующей на грани ядерной войны (с вероятностью перехода за эту грань). Имперской клаке это понравится, а с любыми недовольными даже из близкого окружения можно будет расправиться в условиях военной диктатуры. Демонстративное нападение на Великобританию 5 марта с использованием оружия массового уничтожения – это первый шаг в спецоперации по пожизненной пролонгации его личной власти", – подчеркнул он.

Отмечается, что у Путина есть "чудо-оружие", чтобы удержаться в "осажденной крепости".

"Не мультики из Послания, а холодная решимость первым использовать ядерное оружие. Посмотрите еще раз на его лицо в интервью Соловьеву. Когда он объясняет, что не нужен ему мир без Путина во власти. Да, именно без Путина во власти. Объяснил же нам наш Гесс-Володин, что Россия сегодня это и есть Путин во власти", – заявил журналист.

Владимир Путин и Владимир Соловьев

Он пояснил, что президент РФ готов пойти на смертельный риск, чтобы сохранить власть.

"Сегодня он намного опаснее, чем в 2014-м. Тогда он не готов был умирать за Нарву. Собирался попугать Запад, надеясь, что тот дрогнет и отступит. А вот за свою власть готов пойти и на смертельный риск первого удара. Дрогнет Запад и не ответит — победил великий Путин навсегда внутри и вовне", – резюмировал Пионтковский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пионтковский рассказал о сходствах и отличиях Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером.