Путин готов говорить? Лавров сделал Зеленскому многозначительный намек

Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в обмене пленными.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Коммерсанту". При этом он отметил, что "это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом".

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", – заговорил намеками министр.

При этом он уточнил, что обмен состоялся после прямого контакта Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Лавров настаивает, что он находится вне контекста ситуации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и Лавров провели вечером 24 сентября краткие переговоры. Они встретились на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств-участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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