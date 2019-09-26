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27 сентября • обновлено в 19:38
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Путин готов говорить? Лавров сделал Зеленскому многозначительный намек

32.3т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в обмене пленными.

Такое высказывание прозвучало в интервью "Коммерсанту". При этом он отметил, что "это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом".

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Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", – заговорил намеками министр.

При этом он уточнил, что обмен состоялся после прямого контакта Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Лавров настаивает, что он находится вне контекста ситуации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и Лавров провели вечером 24 сентября краткие переговоры. Они встретились на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств-участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Россия
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо Лавров наполягає, що "перебуває поза контекстом ситуації на Донбасі", тоді президент РФ Владімір Путін відіграв вирішальну роль у роззброєнні Донбасу шляхом ліквідації складу боєприпасів у Донецьку. Це комплімент.
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70rus xxx
70rus xxx
Почему и не поговорить,если переговоры будут конструктивными,сказал Путин.А с пустого в порожнее-извините.
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