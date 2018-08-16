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ПолитикаЭкономика

Путин едет на свадьбу в Австрию: назван мотив

3.8тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин поедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы продемонстрировать поддержку западным силами, которые ориентируются на Кремль.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в "Грани.ру", пояснив, что этот визит демонстрирует приверженность российского лидера к ультраправым политикам.

"Российского президента трудно назвать близким другом австрийской четы, так что его присутствие на бракосочетании говорит скорее о желании выступить в роли свадебного генерала, точнее – подполковника. Его поездка на свадьбу - демонстрация поддержки не только Кнайсль, но и всем западным политическим силам, ориентирующимся на Кремль", – отметил Портников.

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По его словам, Кнайсль стала главой внешнеполитического ведомства по квоте Австрийской партии свободы, которую раньше назвали бы неонацистской. Сейчас ее называют ультраправой. В свою очередь, лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе и другие руководители были замечены в симпатиях к нацистским временам. И Кнайсль не является исключением.

"Но правда - она другая. Она в том, что глава государства, чья идеология выстроена вокруг победы во Второй мировой войне, будет на общем празднике с теми, кто был бы отнюдь не против, если бы в той войне победила бы совсем другая страна. И Путина это не смущает - как Сталина не смущали договоренности с Гитлером и "дружба, скрепленная кровью". Это продолжение все той же давней традиции: ненависть к демократии, к ценностям свободного мира, желание взять реванш и добиться расширения империи неизменно приводят Кремль в лагерь безумцев, делают Россию покровительницей и союзницей этого лагеря", – подчеркнул он.

Портников добавил, что в подходах Кремля нет очевидной идеологии. Ведь он поддерживает и ультраправых, и ультралевых.

"Одно стремление к хаосу и дестабилизации. Но поездка "свадебного подполковника" в Австрию доказывает, что сердце Путина все же отдано именно ультраправым европейским политикам - тем самым, против единомышленников которых "деды воевали", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин посетит 18 августа свадьбу Кнайсль до предстоящих переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Персоны
Владимир ПутинВиталий Портников
Место
Австрия
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
дырявы рассуждает о мужике Путине ))))
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Самарский Валера
Самарский Валера
жаба виталинку придушила,его барина то даже в сени не позвали.
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