Путин едет на свадьбу в Австрию: назван мотив

Президент России Владимир Путин поедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы продемонстрировать поддержку западным силами, которые ориентируются на Кремль.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в "Грани.ру", пояснив, что этот визит демонстрирует приверженность российского лидера к ультраправым политикам.

"Российского президента трудно назвать близким другом австрийской четы, так что его присутствие на бракосочетании говорит скорее о желании выступить в роли свадебного генерала, точнее – подполковника. Его поездка на свадьбу - демонстрация поддержки не только Кнайсль, но и всем западным политическим силам, ориентирующимся на Кремль", – отметил Портников.

По его словам, Кнайсль стала главой внешнеполитического ведомства по квоте Австрийской партии свободы, которую раньше назвали бы неонацистской. Сейчас ее называют ультраправой. В свою очередь, лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе и другие руководители были замечены в симпатиях к нацистским временам. И Кнайсль не является исключением.

"Но правда - она другая. Она в том, что глава государства, чья идеология выстроена вокруг победы во Второй мировой войне, будет на общем празднике с теми, кто был бы отнюдь не против, если бы в той войне победила бы совсем другая страна. И Путина это не смущает - как Сталина не смущали договоренности с Гитлером и "дружба, скрепленная кровью". Это продолжение все той же давней традиции: ненависть к демократии, к ценностям свободного мира, желание взять реванш и добиться расширения империи неизменно приводят Кремль в лагерь безумцев, делают Россию покровительницей и союзницей этого лагеря", – подчеркнул он.

Портников добавил, что в подходах Кремля нет очевидной идеологии. Ведь он поддерживает и ультраправых, и ультралевых.

"Одно стремление к хаосу и дестабилизации. Но поездка "свадебного подполковника" в Австрию доказывает, что сердце Путина все же отдано именно ультраправым европейским политикам - тем самым, против единомышленников которых "деды воевали", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин посетит 18 августа свадьбу Кнайсль до предстоящих переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.