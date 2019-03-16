|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Путин, дрожи! США внезапно перебросили в Европу ударные "ядерные самолеты"

3.7тЧитать материал на украинском

США перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании пятый по счету стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Это следует из данных западных авиадиспетчерских служб. За минувшие двое суток на авиабазе Фэрфорд уже приземлились четыре таких бомбардировщика с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана), сообщает "Интерфакс".

По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц.

Новости
"Самолеты России полетят над Варшавой": в НАТО публично признали угрозу нападения Путина

B-52H Stratofortress

B-52H Stratofortress

Military.com

Отмечается, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
1
2
Смешно
11
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Уже начинать дрожать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить кремлевских террористов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Junio Van
Junio Van
А вот другая армия- https://www.youtube.com/watch?v=c2OW3Ref2iU
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, а вот еще другая армия https://www.youtube.com/watch?v=3VAliIc78Lc
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения