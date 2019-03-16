Путин, дрожи! США внезапно перебросили в Европу ударные "ядерные самолеты"

США перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании пятый по счету стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Это следует из данных западных авиадиспетчерских служб. За минувшие двое суток на авиабазе Фэрфорд уже приземлились четыре таких бомбардировщика с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана), сообщает "Интерфакс".

По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц.

B-52H Stratofortress Military.com

Отмечается, что такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.

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