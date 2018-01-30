Путин доволен санкциями США: президент РФ мстит своим друзьям

Президент России Владимир Путин является единственным человеком, кому по нраву публикация "Кремлевского доклада".

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" российский политолог Станислав Белковский.

"Счастлив только один человек – Владимир Путин. Этот синдром описан в книге Зигмунта Фрейда "По ту сторону принципа удовольствия". Путин хочет отомстить своим друзьям. Он стал президентом в довольно молодом возрасте (47 лет) и полностью потерял свободу. Когда Путин говорит, что он – раб на галерах, он не лукавит. Путин абсолютно лишен бытовых свобод. Он не может купаться на Лазурном берегу, ходить на яхте в Тихом океане и даже дать детям свою фамилию", – заявил Белковский.

Он добавил, что все друзья президента РФ в отличие от него имеют такие возможности.

"И заработали они деньги благодаря близости к нему. Поэтому Путин считает, что они должны за него и пострадать: мол, докажите, что я был прав, позволив вам заработать десятки миллиардов долларов, вы должны проявить лояльность ко мне, а не к Западу. А вот для элиты необходимость проявить сейчас лояльность к Путину совсем не очевидна", – отметил политолог.

По его словам, президент США Дональд Трамп продолжает придерживаться линии своего предшественника Барака Обамы в отношении РФ.

"Вторая причина, по которой он счастлив: введение новых санкций против всех этих лиц станет доказательством, что Россия – это осажденная крепость. И это легитимизирует его власть. Ему проще будет объяснить российскому народу, почему он должен оставаться президентом, когда Запад наносит какие-то удары по РФ. Вся философия санкций, которую придумали два человека – Обама и его помощник Дэниел Фрид, – они хотели поставить Путина на сторону тьмы", – заявил он.

Белковский подчеркнул, что задачей является создание предпосылки для государственного переворота в РФ.

"Состоится ли госпереворот, и с какой вероятностью? Я могу так ответить на этот вопрос: он или случится, или нет. При этом понятно, что узнать заранее о нем невозможно. Потому что, если случится утечка информации, Путин всех арестует. Мы можем узнать об этом только постфактум", – резюмировал Белковский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Белковский заявил, что российская элита в панике из-за доклада США. Приближенные Путина осознали, что поддерживая его, были соучастниками гибридной войны