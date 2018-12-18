Путин довел: корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

Великобритания раньше заявленного времени отправила свой гидрографический (разведывательный) корабль HMS Echo (H87) в Черное море в связи с агрессией России.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook. Согласно его данным, корабль Королевского флота вечером 17 декабря вошел в Черное море из пролива Босфор.

"Этот современный корабль предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может выдавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени", — пояснил эксперт.

Отмечается, что это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.