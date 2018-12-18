МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Путин довел: корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

9.9тЧитать материал на украинском

Великобритания раньше заявленного времени отправила свой гидрографический (разведывательный) корабль HMS Echo (H87) в Черное море в связи с агрессией России.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook. Согласно его данным, корабль Королевского флота вечером 17 декабря вошел в Черное море из пролива Босфор.

"Этот современный корабль предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может выдавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени", — пояснил эксперт.

Новости
''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России

Путин довел: корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

Отмечается, что это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом.

Путин довел: корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Великобритания
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
5
47
Смешно
31
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не зря Лавров говорил что нужно ждать провокаций. Вот он кораблик . Но хахлы уже не чего не получится. Теперь любая провокация состороны Украины будет рассматриваться Россией как агрессии и Украину можно уничтожать полностью.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Вооружение HMS Echo (H87) : две 20-мм автоматические пушки класса Oerlikon (Эрликон); три пулемета класса Minigun (Миниган); четыре пулемета общей поддержки калибра 7,62 мм класса FN MAG. ---- ракетный крейсер "Москва" в ужасе --- Шойгу с Путиным в панике.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че,уже надо начинать очковать? Или может как нибудь обойдется?Хорошо,что мелкобританцы ""Дункана""не прислали,а то обратно опять на веревке поехал бы,каждая мелкая мразота хочет повыебываться,защитники хуевы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги