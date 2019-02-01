Путин доигрался: в НАТО назвали виновных в разрыве США ракетного договора

Страны НАТО заявили о невыполнении Россией ультиматума США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Альянс возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона о начале процедуры расторжения договора, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении государств НАТО.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора", - говорится в документе.

В результате США объявили о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД.

nato.int

При этом в альянсе заявили, что нацелены на конструктивные отношения с Россией, несмотря на начало выхода США из договора.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют", - сообщается в документе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

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