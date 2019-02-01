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Путин доигрался: в НАТО назвали виновных в разрыве США ракетного договора

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Страны НАТО заявили о невыполнении Россией ультиматума США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Альянс возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона о начале процедуры расторжения договора, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении государств НАТО.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора", - говорится в документе.

В результате США объявили о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД.

Путин доигрался: в НАТО назвали виновных в разрыве США ракетного договора

nato.int

При этом в альянсе заявили, что нацелены на конструктивные отношения с Россией, несмотря на начало выхода США из договора.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют", - сообщается в документе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тег
НАТО
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Румыния Венгрия Литва Эстония что то там заявили? Это сильно ударило по Путину. Однозначно доигрался)
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2
Петров Игорь
Петров Игорь
...нищеброды-репоеды уже забыли, как макдональдсы и сникерсы совок развалили?..можем повторить.
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4
1
Бендер Остап
Бендер Остап
Ну вот и начинается старая, добрая гонка вооружений, готовься обезумевшая расеюшка продать последние портки.
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минин евген
минин евген
Бендер Остап, лапти.
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