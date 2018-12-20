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Путин доигрался: Британия и Польша объединились против России

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Великобритания поможет Польше в создании структуры для противодействия дезинформации со стороны России.

Такое заявление сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй во время третьего раунда британо-польских межправительственных консультаций после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает ТАСС.

"Мы поделимся нашим опытом, чтобы создать новое подразделение в Польше, которое напрямую противодействовало бы российской дезинформации и обеспечивало быстрое определение, от кого исходят враждебные действия в адрес государственных или коммерческих целей", – отметила Мэй.

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По ее словам, оба государства глубоко обеспокоены попытками России подорвать международную систему, основанную на правилах. Мэй поблагодарила Моравецкого за реакцию польских властей на отравление экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля в Солсбери и за то, что Варшава оказалась среди тех, кто возложил на ГРУ ответственность за кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Немецкая волна

"Эти действия неприемлемы, и мы их не потерпим. Сегодня мы полны решимости защищать наши демократии путем ежегодных консультаций в отношении враждебных действий России и более тесного сотрудничества между нашими службами в сферах обороны и безопасности. Обсуждения начнутся в начале будущего года", – подчеркнула Мэй.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря США ввели санкции против россиян, причастных к отравлению Скрипалей, а также против тех, кто был связан с кибератаками и агрессией во всем мире.

Напомним, что Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери. После долгого пребывания в больнице они поправились. По версии следствия, яд могли нанести на дверную ручку.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Тереза МэйМатеуш Моравецкий
Место
Великобритания
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