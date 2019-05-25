"Путин добился своего": всплыл тревожный нюанс в новой военной стратегии НАТО

Разработка НАТО новой военной стратегии из-за российской угрозы является "официальным" началом новой холодной войны между Западом и РФ.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Так он прокомментировал сообщение генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга о принятии усиленных мер безопасности перед ядерной угрозой РФ.

"В НАТО "скушали" войну против Грузии и оккупацию части ее территории, "скушали" начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области", – написал Тымчук.

Он напомнил и о российской агрессии в Черном и Азовском морях, разрушении Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, а также то, что в конце 2014 года Кремль в своей военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для нацбезопасности страны.

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"Попытки немногих адекватных стран Запада – в первую очередь США и стран Балтии – открыть партнерам по Альянсу глаза на реальность особого восторга в Европе не вызывали", – отметил нардеп.

"Но Путин все же добился своего. После многих лет титанических усилий и грабежа своего народа и своей страны в пользу фуфловой мощи ВС РФ, он получил столь желанную "холодную войну" как фактор консолидации табунов российских хомячков против "агрессивного блока НАТО", – подытожил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Североатлантический альянс завил, что не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

В итоге, в Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

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