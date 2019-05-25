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"Путин добился своего": всплыл тревожный нюанс в новой военной стратегии НАТО

5.4тЧитать материал на украинском

Разработка НАТО новой военной стратегии из-за российской угрозы является "официальным" началом новой холодной войны между Западом и РФ.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Так он прокомментировал сообщение генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга о принятии усиленных мер безопасности перед ядерной угрозой РФ.

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"В НАТО "скушали" войну против Грузии и оккупацию части ее территории, "скушали" начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области", – написал Тымчук.

Он напомнил и о российской агрессии в Черном и Азовском морях, разрушении Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, а также то, что в конце 2014 года Кремль в своей военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для нацбезопасности страны.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Попытки немногих адекватных стран Запада – в первую очередь США и стран Балтии – открыть партнерам по Альянсу глаза на реальность особого восторга в Европе не вызывали", – отметил нардеп.

"Но Путин все же добился своего. После многих лет титанических усилий и грабежа своего народа и своей страны в пользу фуфловой мощи ВС РФ, он получил столь желанную "холодную войну" как фактор консолидации табунов российских хомячков против "агрессивного блока НАТО", – подытожил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Североатлантический альянс завил, что не признает аннексию Россией украинского Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

В итоге, в Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Дмитрий Тымчук
Теги
РоссияНАТО
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да ничего ВВП не добился и добиваться не собирался! У РФ, как и у любого мирового игрока, есть свои интересы. Вот Россия их и отстаивает, если надо, то и ЯО. В отличие от хохлятника, который имеют все, кому не лень. И, как и всякая проститутка, хохлятник за свои услуги получает только насмешки. ( а теперь еще и т.н. президент - профессиональный шут).
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
и это хорошо, я думаю- что те Европейские страны- да и весь мир которые входят в НАТО и те что не входят в своих государственных интересах учтут фактор россии и фактор того что нато пересмотрело доктрину безопасности в связи с россией-
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Н Олег
Н Олег
тымчук объявил холодную войну... хорошо хоть не горячую .... горячечная активность пендосов в поляции и шпротии логично привела к усилению ударной группировки в Калининградской области, суета наты в Чёрном море так же безальтернативно вызвала формирование ракетно-авиационной группировки в Крыму (в дополнение к ВМФ) ... стало ли Европе, и даже пендосии безопаснее? ... сомневаюсь ...
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