УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Путин демонтировал Россию: Слава Рабинович назвал 5 признаков

9.2тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин "и его ОПГ" (организованная преступная группировка. – Ред.) демонтировали российское государство и конституционный строй.

По этой причине невозможно спрогнозировать сроки падения существующего режима в России, но оно неизбежно, - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Сейчас никто не может предсказать и спрогнозировать механизм как падения режима, так и смены власти. Но в том, что это произойдет, сомневаться не приходится", - заверил он. И добавил, что смена власти неизбежна, как минимум, по двум причинам: биологической и исторической.

Новости
"Вся конструкция рушится": Слава Рабинович сообщил о проблемах "путинской ОПГ"

Слава Рабинович назвал пять признаков демонтажа российского государства и конституционного строя в России. "Путин демонтировал не только независимость ветвей власти друг от друга – он демонтировал сами ветви власти. У нас нет законодательной власти, потому что нет парламента, у нас нет судебной власти, потому что это не суды, у нас нет исполнительной власти, потому что это не президент и не институт президентства. Вдобавок к демонтажу ветвей власти Путин еще и уничтожил институт честных, справедливых, демократических, свободных выборов, а также уничтожил институт сменяемости власти", - констатировал блогер.

И добавил, что в путинской России появилась "абсолютно незаконная де-факто ветвь власти, которая называется администрация президента, которая рулит этими псевдосудами, псевдопарламентом и так называемыми выборами".

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович назвал слабость Путина, способную уничтожить Россию.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги