Путин демонтировал Россию: Слава Рабинович назвал 5 признаков

Президент России Владимир Путин "и его ОПГ" (организованная преступная группировка. – Ред.) демонтировали российское государство и конституционный строй.

По этой причине невозможно спрогнозировать сроки падения существующего режима в России, но оно неизбежно, - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Сейчас никто не может предсказать и спрогнозировать механизм как падения режима, так и смены власти. Но в том, что это произойдет, сомневаться не приходится", - заверил он. И добавил, что смена власти неизбежна, как минимум, по двум причинам: биологической и исторической.

Слава Рабинович назвал пять признаков демонтажа российского государства и конституционного строя в России. "Путин демонтировал не только независимость ветвей власти друг от друга – он демонтировал сами ветви власти. У нас нет законодательной власти, потому что нет парламента, у нас нет судебной власти, потому что это не суды, у нас нет исполнительной власти, потому что это не президент и не институт президентства. Вдобавок к демонтажу ветвей власти Путин еще и уничтожил институт честных, справедливых, демократических, свободных выборов, а также уничтожил институт сменяемости власти", - констатировал блогер.

И добавил, что в путинской России появилась "абсолютно незаконная де-факто ветвь власти, которая называется администрация президента, которая рулит этими псевдосудами, псевдопарламентом и так называемыми выборами".

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович назвал слабость Путина, способную уничтожить Россию.