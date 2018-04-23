Путин даст Асаду смертельное вооружение: что об этом известно

Российская власть готова передать сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" бесплатно.

Вопрос практически решен, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника в военно-дипломатических кругах.

Предполагается, что компоненты С-300 в скором времени будут доставлены в Сирию либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ РФ.

С-300 "Фаворит"

Данные ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы России не входит.

В случае реализации плана поставок, "Фавориты" станут частью эшелонированной системы противовоздушной обороны Сирии вместе с системами С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса" советского производства. Однако для полноценного ввода в эксплуатацию российским инструкторам придется обучать специалистов, этот процесс может занять до трех месяцев, пишет издание.

Что такое С-300 "Фаворит"

Это семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров — до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.

Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность разработала баллистическую ракету с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны.

3D-ролик ее запуска был показан во время обращения президента РФ с посланием Федеральному собранию.