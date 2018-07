Комиссия Сената (большинство республиканцы) официально согласилась с американской разведкой, что было вмешательство России в выборы 2016 года НА СТОРОНЕ ТРАМПА.

Ещё раз для особо медленных - русские помогали именно Трампу избираться. Эта фраза и этот вывод официально сделан впервые!

"Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign aimed at the election, and that he and the Russian government had developed "a clear preference for President-elect Trump."

Перевожу по смыслу: "Русский президент Владимир Путин приказал устроить компанию (спецоперацию) для влияния на выборы, потому что он и русское правительство пришли к заключению/склонилось к "ясному предпочтению Трампа, как президента-электа (будущего президента)".

То есть для вашего понимания, даю своё виденье этого доклада - русская разведка, русские эксперты и специалисты по Америке, пришли к выводу, что Трамп наиболее подходящая фигура для России не месте президента. Потому Путин даёт добро на массивную спец-операцию по целому ряду технических и логических направлений и одновременно с нескольких сторон, через несколько отдельных друг от друга фигур, в окружении Трампа. И здесь уже даже не важно - Трамп таки да шпион или агент русского влияния или просто полезный идиот, посаженный в нужное время, в нужном месте. Выбор получается между полной не компетенцией и продажностью Трампа и его окружения. А может быть, что вообще шедеврально - он и то и другое одновременно.

Одновременно с помощью для Трампа, русские разворачивают компанию по очернению и клевете на Хиллари Клинтон, которая, при прочих равных, лидировала всё время в гонке от начала и до конца. Однако на последнем этапе выборов русские запускают компанию очернения не просто по всей стране, а со строго отработанным для определённых слоёв, в очень определённых штатах, материалом. Именно это последнее и привело к тому, что чаша весов в рабочих штатах, которые считались синими (демократическими) внезапно склонилась в красную сторону республиканцев, что и дало победу Трампу в электоральном колледже, но не по стране в целом.

По поводу моих выводов спорить бесполезно - я моё мнение не поменяю и вы можете делать любые выводы как хотите. Если вы честно за страну, а не за какую-то партию, то вы всё правильно поймёте.

А вот по поводу выводов Сената и разведки спорить просто глупо и даже преступно, потому что любой спорщик выставляет себя против американской разведки и Сената, фактически на стороне Путина, а не на стороне Соединённых Штатов.

Жду сомнений и версий от республиканцев, которые объявят весь Сенат, Разведку на подкорме демократов или сразу спишут в фейк ньюс или deep state. Ну или продолжат верить на слово Трампу, что это охота на ведьм и он такой весь белый и пушистый. На крайняк, я уверен, республиканцы и поддержатели предложат срочно начать новое глубинное расследование, с пристрастием, по поводу деятельности и жизни Обамы с момента pождения, на случай, если он таки да кенийский мусульманин и вместе с Киллари убивал соперников, покрывал преступления и вёл страну к краху и также не замяли ли истории ещё каких-то баб, которых трахал Бил Клинтон. Пыточную организуют прямо в здании Капитолия!

Ждёмс)