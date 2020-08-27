Путин дал большое интервью: все детали
Президент России Владимир Путин 27 августа дает большое интервью российскому пропагандистскому телевидению. Как объявили ранее, оно посвящено актуальным темам.
Кроме того, россиянам пообещали новый формат информирования общественности. Трансляция интервью началась в 14:00. OBOZREVATEL следил за самыми громкими заявлениями лидера страны-агрессора.
Похвастался вакциной от COVID-19
Путин заверил, что у его дочери, которая якобы стала добровольцем для тестирования препарата, нет побочных эффектов от него. Российский президент сказал, что перед интервью звонил ей и она лично сообщила ему о самочувствии.
"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава Богу. И дочка моя чувствует себя хорошо", – заверил Путин.
"У нее температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и все. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо", – добавил он.
Кроме того, он пообещал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.
Обвинил спецслужбы Украины и США в "провокации с "вагнеровцами"
Путин назвал задержание "вагнеровцев" в Беларуси – "операцией украинских и американских спецслужб". По словам президента РФ, указанных людей якобы "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси".
"Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности... Их просто заманили туда, перетащили через границу", – сказал Путин.
Он добавил, что российские пограничники якобы не пускали "вагнеровцев" в Беларусь, "но по поддельным документам их туда ввезли".
"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", – заявил Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2020 года Путин дал интервью ТАСС, в котором много говорил об Украине.
Так, президент РФ завил, что вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.
Также он язвительно отметил, что принципиально называет украинцев "укрАинцами".
Кроме того, Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента.
Отделение Украинской православной церкви Московского патриархата российский лидер назвал бессмысленным и сказал, что оно осуществлялось "по живому".
Помимо всего Путин сорвался на жаргон, несвойственный официальным лицам, обвиняя власти Украины в якобы разграблении страны.