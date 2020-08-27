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Путин дал большое интервью: все детали

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
3,7 т.
Владимир Путин дал большое интервью

Владимир Путин дал большое интервью.

Президент России Владимир Путин 27 августа дает большое интервью российским СМИ. Как объявили ранее, оно посвящено актуальным темам.

Кроме того, россиянам пообещали новый формат информирования общественности. Трансляция интервью началась в 14:00. OBOZREVATEL следит за самыми громкими заявлениями лидера страны-агрессора.

Похвастался вакциной от COVID-19

Путин заверил, что у его дочери, которая якобы стала добровольцем для тестирования препарата, нет побочных эффектов от него. Российский президент сказал, что перед интервью звонил ей и она лично сообщила ему о самочувствии.

"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава Богу. И дочка моя чувствует себя хорошо", – заверил Путин.

"У нее температура была 38,4 в первый день, во второй день – 37 с небольшим и все. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо", – добавил он.

Кроме того, он пообещал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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РоссияИнтервью ПутинаВладимир Путин
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