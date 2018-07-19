Люблю подождать дня три после громких и неоднозначных событий.

Не вижу смысла делать выводы сразу после того, как разорвалась бомба, в воздухе пыль, летают обломки, все оглушены, нихера не понятно – о чем можно писать в такой обстановке.

Итак, далее тезисно.

Однозначно Трамп опозорился и проиграл этот двобій.

Почему? Я много раз смотрел пресс-конференцию и не согласен с выводами, что Трамп смотрел на Путина обожающе или как босяк на босса. Скорее, он был ошеломлен и потрясен. А, поскольку Трамп все-таки не политик, а бизнесмен, он не умеет быстро приходить в себя, оценивать риски и принимать решения. Вот и блеял не понять что, вот и то ли пропустил свое “не”, то ли был под таким влиянием стресса, что не посмел при путине сказать что-то против.

Чем же путин так напугал нашего страуса? Никто не знает, кроме них двоих. Не исключено, что был показан компромат. Честно говоря, я не вижу, чем еще полковник КГБ мог так напугать Президента США.

Интересно, что эффект, по-итогу, достигнут полностью противоположный – Трамп так потряс своим поведением политикум США, что имел ненулевые шансы прилететь обратно в США уже не Президентом – если бы процедура импичмента была быстрее. В любом случае, по приезду ему пришлось кривя губы извиняться и объясняться – и это только начало. Если и раньше Трамп был сильно подозреваем в излишней любви к россии и путину и каждый его шаг рассматривался через лупу подозрительности, то теперь в Штатах вовсю гуляет призрак Зрады и на месте Трампа я бы даже на карту на которой есть россия побаивался посмотреть.

Что же путин? путин должен был после переговоров выглядеть королем. Собственно так он и выглядел. Тем более странной выглядит его фраза про то, что референдум в Крыму провела россия. Таких “оговорок” даже начинающие политики себе не позволяют, тем более, когда они владеют ситуацией. Опять же – не первый раз путин упорно проводит свою политику как-бы в расчете на то, что Президент в США такой же царь, как и путин в россии, хотя не раз уже на этом обжигался. В итоге США дружно пиздят Трампа, и превентивно – россию. На следующий день уже заговорили про новые санкции, которые вчера даже внесли в Сенат.

Что мы имеем в итоге? путин поставил своего условного союзника Трампа в такие условия, что тот даже помыслить не может сказать что-то хорошее про россию, более того, просто из инстинкта самосохранения должен будет сейчас мочить россию, чтобы хоть как-то отмазаться. Политикум США считает Трампа чуть ли не купленным путиным и, в любом случае, находящимся под его влиянием, соответственно система противовесов заставляет их на упреждение лупить по россии из чего только возможно. Не считая того, что простые американцы выходят на демонстрации, в том числе с лозунгами про то, что Трамп продался и предал США и… Украину. Многие в США, кто и не слышал про нашу страну, задались вопросом из-за чего так опозорился их Президент и узнали про нашу страну и агрессию россии? о чем свидетельствует рост запросов Ukraine из США на этой неделе, которая еще не закончилась – по данным Google Trends:

Короче говоря, похоже, как политик, путин сильно переоценен. Говорят, он хорошо может в тактику, но не в стратегию. Но, судя по вышеописанному, он и в тактику-то не очень, а вот в искусстве прыжков по старым граблям Вован реально чемпион.

Ну и последнее – что нам от этого? Как всегда, нам надо своё делать. Хорошо, что США остается нашим большим и сильным другом и хорошо, что наш враг стал для них еще бо́льшим врагом. Тем легче будет воевать, тем меньше погибнет наших ребят. Но никто не может нам помешать поломать нашу страну изнутри. Сейчас произошло серьезное объединение реваншистских сил – не зря в россии с такой надеждой ждут наши выборы. Сможем ли мы зажать свои эмоции в кулак и сохранить страну, или нет? Придет ли на выборы молодежь, или за нас снова всё решат бабушки? Будет ли молодежь иметь своё мнение, или тупо повторять услышанное от старшего поколения? На эти вопросы можем дать ответ только мы, а не США, и времени у нас достаточно мало.