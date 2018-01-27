Путин будет править вечно? В России озвучили реалистичный прогноз

Многие общественные и политические деятели в России допускают, что Владимир Путин захочет остаться во власти после 2024 года; чтобы сделать это возможным, он, как "очень умный и креативный человек", наверняка что-то придумает.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"Только что на Гайдаровском форуме я вел Круглый стол о политических тенденциях в стране. Значительная часть участников считает, что он останется во власти после 2024 года, если будет здоров. В какой-то форме", - сообщил политик.

Гозман не сомневается: "Он что-нибудь придумает. Он очень умный и креативный человек".

"Изменение Конституции – не единственная опция?" - спросил "Обозреватель". "По-видимому, нет. Он, наверное, может еще что-то придумать. Но что – я не знаю, трудно сказать", - ответил оппозиционер.

Как писал "Обозреватель", ранее российский юрист Игорь Мурзин пояснил, почему третий и четвертый президентские сроки Владимира Путина – легальны, но нелегитимны, а также почему в настоящее время он находится в периоде "крайней уязвимости".