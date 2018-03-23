Путин будет отступать? Песков сделал антивоенный намек

Россия сократит военные расходы, и уже через пять лет будет тратить на оборонные цели менее 3% ВВП

При этом Россия не может сравнивать свои военные расходы с оборонными тратами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Через 5 лет мы собираемся тратить менее 3% нашего ВВП на оборонные цели и на производство оружия", — подчеркнул он.

По словам Пескова, основная цель существования ядерного оружия в том, чтобы оно никогда не было использовано.

"Так что оно защищает и обеспечивает стабильность. Оно обеспечивает этот баланс", — заявил Песков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тымчук назвал город, который Путин хотел захватить первым.