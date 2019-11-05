В начале сентября, в Болгарии местные спецслужбы провели целый комплекс мероприятий призванных пресечь шпионскую деятельность на территории республики. Причем “пресекали” в большинстве свое шпионские ячейки из России.

Так, были задержаны в рамках дела о шпионаже, председатель болгарского движения “Русофилы” Николай Малинов, бывший секретарь “Русофилов” Юрий Борисов, а чуть позже Государственное агентство национальной безопасности Болгарии наложило 10-летний запрет на въезд в страну российскому миллиардеру Константину Малофееву. Именно он курировал и осуществлял финансовую поддержку данной пророссийской группе.

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Ну, а буквально на днях, 28 октября, из Болгарии выслали сотрудника дипломатической миссии РФ занимавшегося шпионской деятельностью.

Но это всё прелюдия. Прелюдия к событию, которое иначе как наглой демонстрацией своего влияния в Болгарии, со стороны Кремля и назвать нельзя!

Так, стало известно, что вчера, 4 ноября, президент России Владимир Путин, публично и без какой либо конспирации, наградил упомянутого выше главу движения "Русофилы" Николая Малинова, орденом Дружбы.

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То есть, Путин даже не скрывает своего вмешательства во внутренние дела Болгарии и в формате хамского вызова, бросает Государственному агентству национальной безопасности Болгарии перчатку, награждая человека, подозреваемого в шпионаже на пользу России.

Как на это отреагируют на "Хайдушка поляне", покажет время. В любом случае, болгарским разведчикам сейчас в русофобстве не занимать, деятельность российских шпионов в зоне своей ответственности они весьма активно пресекают. А потому, не исключаю, что после подобного финта от Путина, из Болгарии будет выслан ещё не один десяток сотрудников дипломатических миссий РФ.

С другой стороны, такая агрессивная и в чем-то непродуманная активность РФ не может не настораживать. Ведь все это на самом деле может быть прелюдией к реализации российских гибридных проектов в Болгарии.

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