44-дневная война в Нагорном Карабахе приостановилась в ночь на вторник 10 ноября соглашением о прекращении войны. Документ подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. – ред.

Путин не мог не вмешаться, иначе с миротворческой функцией на Южный Кавказ вошла бы Турция. Алиев (Ильхам Илиев, президент Азербайджана. – Ред.) предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться. Песков заявил, что миротворцы – только российские, но Алиев сказал, что будет какой-то смешанный миротворческий корпус. Каждая сторона конфликта продвигает свои интересы. Алиевские достаточно простые: получить больший контроль над территориями и поддержку старшего брата в лице Турции.

Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирие, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был совсем узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт.

Он и так выступил достаточно слабо (с точки зрения классической российской геополитики), потому что формально говоря, есть договор ОДКБ – Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных.

Поэтому Азербайджан на цыпочках обходил территорию Армении. Алиев прекрасно понимал, что Путину не хочется ввязываться в эту историю из-за пандемии, кризиса... Да и вообще, победных реляций в последнее время вокруг Путина мало, не хватало ему еще одной войны. Поэтому Алиев изо всех сил старался не давать повода.

Но повод случился: на территории Армении вооруженными силами Азербайджана был сбит российский вертолет. Это формальный казус белли (формальный повод для объявления войны. – Ред.) – прямое нападение на члена ОДКБ. Если бы Путин последовательно исполнял его, он был бы обязан ответить объявлением войны Азербайджану, как и все члены ОДКБ.

Но Путин не хочет и не может ввязываться в войну на стороне Армении, даже при наличии формальных нарушений армянского суверенитета.

Почему же тогда промолчали другие страны-подписанты договора? Их значительная часть представлена республиками Средней Азии, для которых война с Азербайджаном была бы воспринята как война с исламским миром.

Неизвестно, с каким энтузиазмом отреагировали бы 20 млн российских мусульман на вмешательство в конфликт на стороне Армении и соответственно против исламского Азербайджана? Охота ли Киргизии, Узбекистану и Казахстану участвовать в нем со своими вооруженными контингентами? Путину совершенно не нужно дразнить спящего пока исламского тигра.

Алиев хорошо понимал, что Путину никаким боком война в Карабахе сейчас неинтересна, и он не собирается в ней участвовать. Поэтому старался не давать оснований. Даже когда был сбит вертолет, чтобы не злить Россию, он быстро извинился перед ней, пообещал выплатить компенсации и завел уголовное дело. После этого не вводить миротворцев для России было бы равнозначно потере лица.

Больше о войне за Нагорный Карабах читайте в интервью Дмитрия Орешкина OBOZREVATEL.

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