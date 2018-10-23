Бла-бла-бла... "... на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право на превентивный ядерный удар..." бла-бла-бла...

Лихо Песков закрутил... Как говорил тургеневский Базаров: "Друг Аркадий! Не говори красиво". Чего проще сказать: "Россия первой атомное оружие применять не будет". Ан, нет... А знаете почему? Потому, что будет!

Дьявол кроется в деталях. После всех своих загигулин, фейерверков и силлогизмов Песков скромненько так, через запятую дает уже путинскую (раньше ее никогда не было) новацию про еще одну причину по которой Россия (в данном контексте - Путин) может применить ядерное оружие.

Новости Проигрышная стратегия Путина

Итак:

"... Если на нас нападут с использованием ядерного оружия, или само существование государства окажется под угрозой, то Россия считает себе вправе использовать ядерное оружие." С нападением все ясно, но вот по второй причине у меня масса вопросов. Например:

Кто решает, что существование государства поставлено под угрозу? Как определяется такая угроза? Что такое существование государства? Например, распад СССР - это был распад государства? Если да, то в соответствии с новой путинской доктриной можно было применить ядерное оружие? Против кого? Кто виновник распада? НАТО? США? Горбачев? Ельцин? Украина?

Новости Секретное оружие Путина

Если, например, Россия начнет разваливаться, то Путин применит ядерное оружие? Если кто-то решит отменить эту конституцию и взамен принять новую, то "это" государство прекратит свое существование как прекратил свое существование СССР, а до этого - Российская Империя. Этого достаточно для применения ядерного оружия?

Заметьте, Путин, ртом Пескова, говорит именно о государстве, а не о стране или народе. Именно и только угроза существованию государства (не страны или народа) является основанием для применения ядерного оружия.

А поскольку Путин уже давно российский Людовик XIV, то у него, нашего Солнца, тоже в голове сидит червяк под названием "государство - это я". Поэтому я и опасаюсь, что все эти песковские красивости в переводе на простой русский язык означают, что ядерное оружие будет Путиным применено, если будет угроза его персональной власти.

Таким образом Путин берет в заложники весь мир для гарантии своей несменяемости. Как-то так...