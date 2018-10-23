Бла-бла-бла... "... на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право на превентивный ядерный удар..." бла-бла-бла...
Лихо Песков закрутил... Как говорил тургеневский Базаров: "Друг Аркадий! Не говори красиво". Чего проще сказать: "Россия первой атомное оружие применять не будет". Ан, нет... А знаете почему? Потому, что будет!
Дьявол кроется в деталях. После всех своих загигулин, фейерверков и силлогизмов Песков скромненько так, через запятую дает уже путинскую (раньше ее никогда не было) новацию про еще одну причину по которой Россия (в данном контексте - Путин) может применить ядерное оружие.
Итак:
"... Если на нас нападут с использованием ядерного оружия, или само существование государства окажется под угрозой, то Россия считает себе вправе использовать ядерное оружие." С нападением все ясно, но вот по второй причине у меня масса вопросов. Например:
Кто решает, что существование государства поставлено под угрозу? Как определяется такая угроза? Что такое существование государства? Например, распад СССР - это был распад государства? Если да, то в соответствии с новой путинской доктриной можно было применить ядерное оружие? Против кого? Кто виновник распада? НАТО? США? Горбачев? Ельцин? Украина?
Если, например, Россия начнет разваливаться, то Путин применит ядерное оружие? Если кто-то решит отменить эту конституцию и взамен принять новую, то "это" государство прекратит свое существование как прекратил свое существование СССР, а до этого - Российская Империя. Этого достаточно для применения ядерного оружия?
Заметьте, Путин, ртом Пескова, говорит именно о государстве, а не о стране или народе. Именно и только угроза существованию государства (не страны или народа) является основанием для применения ядерного оружия.
А поскольку Путин уже давно российский Людовик XIV, то у него, нашего Солнца, тоже в голове сидит червяк под названием "государство - это я". Поэтому я и опасаюсь, что все эти песковские красивости в переводе на простой русский язык означают, что ядерное оружие будет Путиным применено, если будет угроза его персональной власти.
Таким образом Путин берет в заложники весь мир для гарантии своей несменяемости. Как-то так...
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.