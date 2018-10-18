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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналистВсе статьи автора

Путин берет на понт весь мир

13.6т

Сегодняшнее заявление главаря России о том, что россияне готовы погибнуть в ядерной войне со всем миром, потому что "попадут в рай", нельзя ни в коем случае принимать всерьёз. Путин цинично строит из себя сумасшедшего, чтобы запугать западных политиков и дать повод говорить о необходимости "дружбы с непредсказуемой России" тамошних содержантов Кремля. На самом деле говорит это только об одном: дела у России плохи, и в ход идут уже совсем тупые угрозы.

Мое мнение о последних путинских понтах — в свежем ролике на моем канале в ютьюб.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Айдера Муждабаева
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Окончательно ёбнулась, тварь!
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Я тоже думаю - это гопник с подворотни. Он трусливый как и все гопники. Кроме того - когда до ватников дойдет что этот шизик может всерьез ( а не просто попугать) сжечь живьем их детей - они его сами придушат.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Держите меня (семеро) - я припадочный. Помнится, ещё перед "выборами" в московии некоторые говорили, что надо избрать окурка. И правильно - быстрей мордор загнётся !
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