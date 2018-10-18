Сегодняшнее заявление главаря России о том, что россияне готовы погибнуть в ядерной войне со всем миром, потому что "попадут в рай", нельзя ни в коем случае принимать всерьёз. Путин цинично строит из себя сумасшедшего, чтобы запугать западных политиков и дать повод говорить о необходимости "дружбы с непредсказуемой России" тамошних содержантов Кремля. На самом деле говорит это только об одном: дела у России плохи, и в ход идут уже совсем тупые угрозы.

Мое мнение о последних путинских понтах — в свежем ролике на моем канале в ютьюб.