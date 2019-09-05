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5 сентября • обновлено в 07:35
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Путин-"байкер" разозлил крымчан: Аксенов уже огрызнулся

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Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заступился на президента России Владимира Путина, который нарушил правила дорожного движения во время своего вояжа на полуостров.

Как известно, вместе они прокатились на мотоцикле, при этом оба были без защитного шлема на голове. Аксенов оправдался, что правила якобы не нарушены, так как на трассе не было дорожного движения, передает "Крым 24".

"Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали", — сказал он.

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Владимир Путин проехался на мотоцикле без шлема в Крыму

Владимир Путин проехался на мотоцикле без шлема в Крыму

"Крым.Реалии"

Отмечается, что ГИБДД РФ отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, выходка президента РФ с мотоциклом в Крыму не понравилась россиянам, которые напомнили Путину о проблемах в стране - пожарах в Сибири, потопах, взрывах на военных складах и митингах в Москве.

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Персоны
Владимир Путин Сергей Аксенов
Место
Украина
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