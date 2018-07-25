Результаты таковы: Путенька прекраснее и прекраснее в глазах всего мира. Смотрите, какой красивый мундиаль, где русские честно проиграли, а президенты демократических стран жмут ему руки и лыбятся! Смотрите, какой бой за звание абсолютного чемпиона, где Путенька ничего не подстроил, и российский боец честно проиграл украинскому бойцу, который с удовольствием приехал, без вопросов! Путенька ведет себя честно, молодец! И украинские спортсмены к нему ездят, и украинские артисты бороздят просторы России, и президент украинский с ним здоровкается, и товарооборот огромный с Россией - смотрите, люди всего мира!

Нет никакой войны, все отлично, люди не гибнут! Нет никакой аннексии Крыма, забудьте даже думать! Москва прекрасна, Россия приветлива, богата и сильна! Нет никакого Сенцова, нет политических заключенных! Ведь раз он так честен в спорте, он честен во всем, ему невозможно не верить! Нет его грязноруких дружков-миллиардеров, это все сказки! Нет ограбленного российского народа, сам народ же не жалуется! Нет оскорбленного и возмущенного украинского народа! Путин - лучший.

Поедем к нему песни петь.

Раз уж великие спортсмены к нему ездят, но нам-то что, мы рыжие, что ли?

Обнимемся, да?

Сколько же придурков на свете и всякой мелкой и крупной сволочи... Зачем, боженька?