Россия, конечно, прошла огромный путь за последние четыре года…

В июле 2014 года российский "БУК", незаконно и преступно ввезённый на территорию восточной Украины, сбил пассажирский Боинг малазийских авиалиний (рейс МН-17). Погибло 298 пассажиров и членов экипажа. Россия запустила версию: самолёт заранее подготовили к провокации – на борт погрузили трупы, а вместо экипажа лайнером управлял автопилот. По этому сценарию трупы уже были в формалине и обескровлены – и так и выглядели, когда их увидели на земле на месте крушения. Сам военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) давал интервью "Московскому Комсомольцу" вот таким образом: "По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов – "несвежая" – люди умерли до нескольких суток тому назад".

Пока весь нормальный мир ещё находился в первоначальном шоке от этой трагедии, он, всё же, содрогнулся от этой версии, озвученной в российских т.н. "СМИ": было понятно, что у России уже нет никакого дна.

Каков прогресс?

Всё это перенесено на трибуну ООН – вот какой прогресс. Ну, например, возьмём отравление Скрипалей в Великобритании. Постпред России при ООН Василий Алексеевич Небензя (56 лет; конечно же, выпускник МГИМО) допустил, что "перед отбором проб токсичный химикат был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей".

Ну чем не "несвежие трупы"?

Дна-то нет…