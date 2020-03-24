Пустые улицы и патрули армейцев: эксклюзивные фото охваченной коронавирусом Испании

В Испании коронавирусом заболели более 33 тысяч человек, улицы городов опустели, а правопорядком занимается полиция и армейские подразделения.

Украинец в испанском городе Мурсия Артем Лазарев поделился с OBOZREVATEL самыми яркими фотографиями того, что сейчас происходит в стране, которая борется с болезнью.

По его словам, работают лишь магазины и аптеки. Улицы крупных городов опустели, их патрулируют военные. Для многих жителей страны такая форма жизни очень тяжелая, потому что местные привыкли ежедневно проводить свой досуг в барах, ресторанах и парках. Дабы испанцы не нарушали правила карантина, власти разработали систему финансовых наказаний – штраф до 3-х тысяч евро или до 1 года тюрьмы.

Для пожилых людей аптеки и магазины начинают работать на 1-2 часа раньше, чтобы те смогли без проблем купить товары и лишний раз не подвергались опасности. В эти часы молодым людям, к примеру, купить продукты практически невозможно, никто не продаст. На улицах же ходят правоохранители и следят за порядком, местные власти работают в режиме чрезвычайной ситуации, проще говоря – круглосуточно.

За прошлые сутки от болезни умерло 435 человек. Всего с начала эпидемии Испания потеряла 2207 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

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