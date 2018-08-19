Пусть Путин спасает? Трамп "кинул" на деньги Сирию

Президент США Дональд Трамп решил не тратить миллионы долларов на Сирию и перенаправил на развитие армии США ежегодные выплаты, собранные на стабилизацию ситуации в арабской стране.

"США закончили бессмысленные ежегодные выплаты на восстановление Сирии в размере 230 млн долл. в год. Я хочу развивать США, нашу армию и те страны, которые нам помогают", - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. August 2018

Госдеп официально объявил о перераспределении средств, собранных на поддержку Сирии. По словам представителя ведомства Хизер Нойерт, всего Вашингтон потратил на помощь стране 8,1 миллиарда долларов .

В апреле палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий стране оказывать любую помощь на подконтрольных Дамаску территориях Сирии. Вашингтон может помочь Дамаску лишь в том случае, если докажет, что президент Башар Асад "прекратил атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле американские войска и их союзники нанесли удар по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.