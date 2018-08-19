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ПолитикаЭкономика

Пусть Путин спасает? Трамп "кинул" на деньги Сирию

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Президент США Дональд Трамп решил не тратить миллионы долларов на Сирию и перенаправил на развитие армии США ежегодные выплаты, собранные на стабилизацию ситуации в арабской стране.

"США закончили бессмысленные ежегодные выплаты на восстановление Сирии в размере 230 млн долл. в год. Я хочу развивать США, нашу армию и те страны, которые нам помогают", - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

  • Госдеп официально объявил о перераспределении средств, собранных на поддержку Сирии. По словам представителя ведомства Хизер Нойерт, всего Вашингтон потратил на помощь стране 8,1 миллиарда долларов.

  • В апреле палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий стране оказывать любую помощь на подконтрольных Дамаску территориях Сирии. Вашингтон может помочь Дамаску лишь в том случае, если докажет, что президент Башар Асад "прекратил атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле американские войска и их союзники нанесли удар по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Anti-banderos
Anti-banderos
Ну так упёздывай тогда оттуда, чего тусить там забесплатно.
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Олег
Олег
Anti-banderos, у тебя не спросили, серун диванный!
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Anti-banderos, а сколько миллионов долларов потратила расея на Сирию? Только чур стоимость боеприпасов, сброшенньіх на мирное население, не в счет.
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5
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Хочешь в жопу,хочешь в рот,это свиньи укроскот.
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0
5
Олег
Олег
Коваленко Вася, хочешь и молчишь?
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1
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Графский Степан
Графский Степан
Пох. Французы и немцы уже дали свое согласие на помощь Сирии. Пока по линии ООН. А хохложопых нищебродов этоткаким боком касается. Попрошайки должны думать, как прогнуться, чтоб МВФ дал хоть чуть чуть денег)))
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3
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Олег
Олег
Графский Степан, холоп, это тебе французы с немцами сказали, или сам придумал?
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1
0
Иванцова Анютка
Иванцова Анютка
Графский Степан, нам интересно, сколько Хуйло с вас, баранов бестолковых, снимет на Сирию
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