Пусть Путин спасает? Трамп "кинул" на деньги Сирию

Президент США Дональд Трамп решил не тратить миллионы долларов на Сирию и перенаправил на развитие армии США ежегодные выплаты, собранные на стабилизацию ситуации в арабской стране.

"США закончили бессмысленные ежегодные выплаты на восстановление Сирии в размере 230 млн долл. в год. Я хочу развивать США, нашу армию и те страны, которые нам помогают", - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!