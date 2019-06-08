"Пусть покушают": Жириновский раздал подачки голодным россиянам

В сети появилось видео, на котором скандальный российский политик Владимир Жириновский ходит по Красной площади в Москве и раздает людям деньги.

При этом свои подачки он сопровождает комментариями "Купите себе мороженое" и "Пусть покушают". Видео опубликовано на странице "Раисся Тудей" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что сначала некоторые москвичи отказывались брать у Жириновского деньги, однако вскоре вокруг него столпилась целая очередь.

Поведение россиян и самого Жириновского возмутило пользователей сети, и они оставили под роликом свои критичные комментарии.

Владимир Жириновский Скриншот видео

"Сверхбомжары", "Всех накормил и теперь можно еще на пять лет поднять выход на пенсию", "Воланд тоже червонцы раздавал", "Они держались, у них было хорошее настроение, поэтому для них это бонус", "Крепостные", "Как при царе", "Скорей, барин деньгу дает", "И эти люди попрекали нас печеньками", "Как при феодалах – бросали денюжки в толпу крепостных", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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