"Пусть покидает гранат": в РФ захотели одолжить Савченко

Российский певец и композитор Алексей Лебединский предложил Верховной Раде Украины отправить внефракционного народного депутата Надежду Савченко в правительство РФ с гранатами.

"Уважаемая Верховая Рада и правительство Украины! От имени не выживших из ума россиян прошу одолжить у вас Наденьку буквально на денек. Пусть зайдет на российское заседание правительства, покидает гранат сотню-другую", – написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Украине это будет большой подарок.

"Нам оно нужнее, поверьте, ну очень надо, а то дюже за*бало! Да и Украине будет подарок какой, да и всему миру! Ну, хоть на денек дайте, а?" – пошутил он.

Кроме того, в своем Telegram-канале российский военный эксперт Аркадий Бабченко написал, что даже подскажет адрес Государственной думы.

"А можно Надежду Викторовну не сажать, а отправить в Москву? Миномет и ящик гранат, я думаю, мы ей в таком случае всем миром найдем за пять минут. Адрес Госдумы подскажу. Ну, правда, очень надо", – написал Бабченко.

По словам эксперта, он не понимает, зачем взрывать себя в парламенте.

"А вообще, я все силюсь и силюсь понять - зачем в стране с работающим институтом выборов взрывать себя в парламенте, если через год все равно выборы", – резюмировал Бабченко.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко. Из зала парламента она отправилась в сопровождении правоохранителей в управление СБУ.