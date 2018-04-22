Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Пускали самолетики: в России блокировка Telegram обернулась акцией протеста

2.3тЧитать новость на украинском

В России прошла массовая акция в поддержку "свободного интернета". Граждане РФ запускали из окон бумажный самолет – символ популярного мессенджера Telegram, который пытается заблокировать Роскомнадзор.

Как сообщает Meduza, утром 22 апреля российские пользователи Telegram получили сообщение с предложением присоединиться к акции, приуроченной к седьмому дню блокировки мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров также призвал соотечественников присоединиться к этой акции, которая состоялась в 18:00 по Киевскому времени.

Новости
Telegram в России: реальная причина блокировки

Дуров также добавил к своему сообщению просьбу через час после акции спуститься во двор и убрать за собой самолетики.

Российские СМИ передают, что жители разных городов РФ начали запускать самолетики и выкладывать фото и видео в соцсетях.

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

#digitalresistance

Публикация от Игорь Суханов (@ghostzillah)

Новости
"Не смогли": кто из российских политиков продолжает использовать Telegram

Как сообщал "Обозреватель", в России приняли решение о блокировке всех сервисов Telegram на территории страны.

Читайте все новости по теме "Нарушение прав человека в России" на Обозревателе.

Тема
Нарушение прав человека в России
Персона
Павел Дуров
Место
Россия
Объект
Telegram
Поделиться в Facebook

Наши блоги