"Пушечное мясо": в сети всплыло видео с неадекватными фанатками Путина

В сети появилось видео, на котором молодые россиянки бурно радуются тому, что вживую увидели своего президента Владимира Путина и прикоснулись к нему.

На кадрах они признаются, что стояли в толпе три часа, ожидая главу страну-агрессора, и даже плакали, когда он вышел к людям и сделал с ними селфи. Видео с неадекватной реакцией девушек-фанаток Путина опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фанаты Путина Скриншот видео

"Он безупречный! Он просто вышел! Я его потрогала! Он просто вышел – мы этого не ожидали. Я его руку задела! Я просто вот так перед ним стояла! Я заплакала! Мы три часа стояли! Это такие эмоции, это просто офигенно!" – кричат наперебой подростки, срываясь на истерику.

По словам украинского защитника, такое их поведение – подтверждение того, что пропаганда с юных лет приучает их к поклонению диктатору и готовности отдавать за него даже свою жизнь.

"Что делает зомбоящик и информационная политика за "поребриком". Посмотрите на реакцию девушек, которые сделали селфи с Путиным. А одной даже удалось потрогать президента. Можно как хочешь недооценивать врага, над ним насмехаться, но то, что там такие результаты информационной политики, военно-патриотического воспитания, нацеленного, прежде всего, на молодежь, нельзя не увидеть. Грубо говоря, в России в 18 лет уже стоит "пушечное мясо", готовое погибнуть без размышлений за Путина, Россию и "георгиевскую" ленту", – пишет Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пенсионеры из так называемого отряда Путина устроили стену позора, развесив там фотографии известных личностей и логотипы информационных ресурсов. Среди лиц, "приговоренных" двумя российскими пенсионерками и оглашенных врагами Кремля, – глава Организации украинских националистов Степан Бандера, пятый президент Украины Петр Порошенко, президент США Дональд Трамп, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров и другие.

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