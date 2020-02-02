Пункт назначения неизвестен: колонна турецкой техники пересекла границу Сирии

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.
Об этом сообщил 2 февраля телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным центра мониторинга, колонна состоит из 40 единиц бронетехники, в том числе танков, а также другой военной техники и военнослужащих.
Конвой движется в южном направлении, пункт его назначения неизвестен.
Также отмечается, что 1 февраля турецкие силы ввели военную технику, танки и около 20 солдат в одну из деревень к востоку от города Саракиб в Идлибе. Утверждается, что они пытаются создать там новый военный пункт, а также разместиться в северной, южной и восточной точках города.
По данным телеканала, турецкие военные хотят дислоцироваться в районе автомагистрали Дамаск–Алеппо (M5). Отмечается, что таким образом турецкая сторона может бросать вызов российской, поскольку между ними есть некоторые споры по определенным пунктам соглашения о международной магистрали.
euronews.com
Как писал OBOZREVATEL:
В октябре Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.
Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.