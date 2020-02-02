Пункт назначения неизвестен: колонна турецкой техники пересекла границу Сирии

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией.

Об этом сообщил 2 февраля телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра мониторинга, колонна состоит из 40 единиц бронетехники, в том числе танков, а также другой военной техники и военнослужащих.

Конвой движется в южном направлении, пункт его назначения неизвестен.

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Также отмечается, что 1 февраля турецкие силы ввели военную технику, танки и около 20 солдат в одну из деревень к востоку от города Саракиб в Идлибе. Утверждается, что они пытаются создать там новый военный пункт, а также разместиться в северной, южной и восточной точках города.

По данным телеканала, турецкие военные хотят дислоцироваться в районе автомагистрали Дамаск–Алеппо (M5). Отмечается, что таким образом турецкая сторона может бросать вызов российской, поскольку между ними есть некоторые споры по определенным пунктам соглашения о международной магистрали.

euronews.com

Как писал OBOZREVATEL:

В октябре Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.

Главной задачей турецких войск является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы.

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