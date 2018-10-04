''Пугаются и отходят!'' Украинские корабли довели до паники россиян в Азовском море

Украинские корабли не на шутку напугали россиян в Азовском море. У них случилась настоящая паника.

Об этом рассказал командир похода (речь о курсировании под Крымским мостом) – заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко, передает "Укринформ".

"Они их просто не заметили. Спохватились, только когда уже что-то подошло, но идентифицировать не могли. Вы представляете, что у россиян там на рассвете творилось? Можно только догадываться, какой там был скандал. Как наши катера дальше себя вели? Пограничников российских чуть не переехали. Помните видео с "Мангустом"? Вот и имеете", - говорит он.

Дмитрий Коваленко Укринформ

При этом подтверждает, Азовское море сейчас - пороховая бочка, которая может рвануть в любой момент.

"Главное – не бояться. У нас война идет уже четыре года. Прямо здесь – недалеко от места, где мы разговариваем. Не надо бояться! Надо идти буром! И они пугаются, они отходят, они сворачивают", - заверил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг" смог незамеченным приблизиться прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.