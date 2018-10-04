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''Пугаются и отходят!'' Украинские корабли довели до паники россиян в Азовском море

4.7тЧитать материал на украинском

Украинские корабли не на шутку напугали россиян в Азовском море. У них случилась настоящая паника.

Об этом рассказал командир похода (речь о курсировании под Крымским мостом) – заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко, передает "Укринформ".

"Они их просто не заметили. Спохватились, только когда уже что-то подошло, но идентифицировать не могли. Вы представляете, что у россиян там на рассвете творилось? Можно только догадываться, какой там был скандал. Как наши катера дальше себя вели? Пограничников российских чуть не переехали. Помните видео с "Мангустом"? Вот и имеете", - говорит он.

Новости
Украина лишилась козыря в споре с Россией за Азовское море: раскрыты детали

Дмитрий Коваленко

Дмитрий Коваленко

Укринформ

При этом подтверждает, Азовское море сейчас - пороховая бочка, которая может рвануть в любой момент.

"Главное – не бояться. У нас война идет уже четыре года. Прямо здесь – недалеко от места, где мы разговариваем. Не надо бояться! Надо идти буром! И они пугаются, они отходят, они сворачивают", - заверил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг" смог незамеченным приблизиться прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Офицеры Военно-морских сил Украины потребовали от президента страны решить их жилищные проблемы. Моряки, возмущенные тем, что не получили обещанных квартир, грозят после увольнения в запас переехать в Крым и принять российское гражданство. Обращение военных моряков к президенту страны — не первый скандал на украинском флоте. В 2016 году Министерство обороны создало специальную группу для расследования массового дезертирства офицеров из ВМС Украины. "Настроения на украинском флоте удручающие, они не то что воевать не готовы, но и в мирное время мечтают удрать с военной службы, чтобы пристроиться где-то и хоть как-то кормить свои семьи, На Украине флот как государственный инструмент так и не был создан. Они загубили и то, что у них осталось на руках после 2014 года".
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Золотухин Андрей
Золотухин Андрей
Скоро дождемся наконец когда флотку и всу придёт корец
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Igraev Alex
Igraev Alex
Кастрюли, а что это за фанерный сарай на фото?
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