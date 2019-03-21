Публичный игнор Путина: Польша ответила на истерику МИД РФ

Польша отреагировала на возмущения МИД России по поводу того, что российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным не пригласили на памятные мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны.

Так, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что его страна считает историческую логику МИД РФ в контексте сентября 1939 года проблематичной, пишет РАР.

Польша Укринформ

Напомним, в главном внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора разразились обвинениями Польши в якобы систематической фальсификации летописи Второй мировой войны. Кроме того, как передает РИА "Новости", МИД России попытался укорить Варшаву за игнорирование исторической логики.

Кшиштоф Щерский РАР

В свою очередь, Щерский ответил на все нападки Москвы. Он подчеркнул, что отмечание 80-летия нападения на Польшу, которое положило начало Второй мировой войне, будет происходить в группе стран, с которыми Польша сейчас тесно сотрудничает для мира на основе соблюдения международного права, уважения к суверенитету стран и их территориальной целостности.

"Нарушение этих прав стало знаком агрессоров в 1939 году и сейчас остается самой большой угрозой миру", — подытожил глава канцелярии президента Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Представитель президента Польши Анджея Дуды Блажей Спихальский уточнил, что на мероприятие приглашены только члены Европейского союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия).

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на решение Польши. Она обвинила Варшаву в игнорировании подвига Красной армии и в русофобии.

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