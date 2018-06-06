"Психотронный Майдан": на росТВ выдали перл о тайном оружии Украины

Российский политолог Дмитрий Соин выдал фейк о том, что во время Революции Достоинства в Украине на ее участников якобы оказывали психотронное воздействие для управления их сознанием (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пропагандист заявил, что, по его мнению, заинтересован в этом был Запад, который мечтает разорвать связь между российским и украинским народами, принудив их к войне на Донбассе. Столь циничную попытку откреститься от агрессии Российской Федерации он сделал в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".

"Технологии, что они показывают, в любом ночном клубе применяются, на любом концерте. Да, это психотронные способы влияния на людей, они не связанны с распылением, но специалисты, которые Майдан готовили, они это применяли однозначно", — озвучил свой бредовый вымысел Соин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в РФ, осквернил память Героев Майдана, цинично пошутив, что Украине следует создать вместо Небесной Сотни кремлевскую сотню.