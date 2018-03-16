Прыгали, ломали ноги: появились подробности о "мясорубке" с лыжниками в Грузии

Обе гражданки Украины, которые пострадали в результате выхода из строя канатной дороги на горном грузинском курорте Гудаури, находятся в тяжелом состоянии.

Одной из них оказалась харьковчанка Инна, которая приехала вместе с туристической группой. 16 марта был последний день отдыха двух девушек в Грузии. Об этом рассказал участник тургруппы Денис Бойков, который наблюдал за ЧП, находясь всего в нескольких метрах от него, передает "Инфорезист".

"Этот подъемник часто закрыт, так как эта гора является лавиноопасной. Сегодня его открыли. Его утром тестировали. Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, у них отключился свет, и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там бешеный наклон", – рассказал очевидец.

По словам Бойко, ночью прошел снег, однако гору так и не почистили. Потому кресла подъемника цеплялись за него.

"И когда два-три кресла пролетели с очень высокой скоростью, они начали цепляться за снег. В итоге один застрял. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выкидывало волной оттуда. Кто-то сам прыгал, а тот, кому не повезло, или кто не понял, что происходит, те оказывались под этими железными завалами", – отметил он.

Бойко добавил, что пострадавшая девушка Инна не успела выпрыгнуть. Ее эвакуировали спасатели, однако работали крайне непрофессионально.

"Ни вертолетов, ни нормального сервиса. Они не знали, что им делать. Они прибыли на место спустя минут 10. А грузинские СМИ говорят, что началась серьезная операция. Ее свозили не на вертолетах, а на носилках этих, по всем кочкам. Спустили в Гудаури, в поликлинику, там врачи оказали первую помощь, а только потом транспортировали в Тбилиси", – рассказал он.

Кроме того, многие не дождались спасения и прыгали с подъемников, ломая при этом ноги. Зато те, кто поднялся раньше, не рисковали, потому что под ними были скалы, пропасть и высота с десяток метров.

Директор горнолыжных комплексов Иракли Чиракадзе пообещал полностью компенсировать лечение пострадавших. Украинцы вернутся домой в ночь на 17 марта. Организаторы тура остаются в больнице с Инной.

Как сообщал "Обозреватель", авария случилась днем, 16 марта. Среди пострадавших были украинцы. По словам очевидцев, эвакуацию не разрешали проводить вертолетами. Кроме того, пострадавших лыжников спускали вниз на снегоходах.