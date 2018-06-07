"Прямая линия" с Путиным: на КремльТВ пропустили неудобные вопросы и интернет-мемы

Президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" начали задавать неудобные вопросы.

Так, во время прямого эфира на экраны вывели: "Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?"

Кроме того, от зрителя поступил следующий вопрос: "Почему в этой стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?"

Одним из животрепещущих вопросов для россиян стало подорожание бензина. По этому поводу Путину даже показали соответствующий интернет-мем.

В полной версии он выглядит так:

Отмечается, что на сегодняшнюю "прямую линию" поступило уже более 1,7 миллиона вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие на "прямой линии" устроили Путину "украинскую диверсию", надев платья желтого и синего цветов.