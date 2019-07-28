Прозрели? ПАСЕ разгромила Россию за жестокую бойню в Москве

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

С критическими заявлениями выступили генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что с беспокойством следил за последними событиями накануне выборов в российской столице. В частности за тем, что оппозиционные кандидаты не смогли выдвинуть свои кандидатуру на местных выборах. Ягланд подчеркнул, что намерен обсудить это с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой.

Протест в Москве 27 июля Deutsche Welle

Он отдельно напомнил РФ о ее обязательствах как государства-члена Совета Европы.

"Все законные кандидаты должны быть допущены к участию в выборах, свободные и честные выборы должны быть гарантированы. Как государство-член Совета Европы Россия должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе", – подчеркнул Ягланд.

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье заявила, что глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и реакцией полиции на митинг.

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мысли, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL:

27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Во время акции россияне выкрикивали "Путин – ху*ло".

Общее количество задержанных превысило 1000 человек.

Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.

Протест в Москве 27 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

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