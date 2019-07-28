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Прозрели? ПАСЕ разгромила Россию за жестокую бойню в Москве

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В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

С критическими заявлениями выступили генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье, сообщает "Европейская правда".

Генсек отметил, что с беспокойством следил за последними событиями накануне выборов в российской столице. В частности за тем, что оппозиционные кандидаты не смогли выдвинуть свои кандидатуру на местных выборах. Ягланд подчеркнул, что намерен обсудить это с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой.

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Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Deutsche Welle

Он отдельно напомнил РФ о ее обязательствах как государства-члена Совета Европы.

"Все законные кандидаты должны быть допущены к участию в выборах, свободные и честные выборы должны быть гарантированы. Как государство-член Совета Европы Россия должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе", – подчеркнул Ягланд.

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье заявила, что глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и реакцией полиции на митинг.

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мысли, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL:

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

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Место
Россия
Теги
ПАСЕ Совет Европы митинг протест политика Новости России
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коршун федот
коршун федот
Мало беркут пиздячил москалей. Но ничего,монголоиды.У вас еще все впереди.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хотелось бы узнать мнение Капитана Немо, который в это время шнырял по дну Финского залива в лошарике . )))
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Свое мнение ПАСЕ может засунуть xoxлам в дупу!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Переможный-Шароваренко Хаврыла, овощ кокошный, желаю чтобы ты жил в нищете и пил воду из под крана в туалете вокзала. за других граждан не расписывайся, мра-зота.
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