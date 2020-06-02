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2 июня • обновлено в 20:11
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Провоцирует развитие COVID-19: ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля

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Препараты от кашля и простуды, содержащие декстрометорфан, могут провоцировать развитие COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, к такому выводу пришла международная команда ученых. Они определили, что некоторые препараты, которые можно купить в любой аптеке, способствуют распространению инфекции, если в них содержиться декстрометорфан.

"Мы определили противовирусные лекарства, которые продаются без рецепта. Они могут способствовать распространению COVID-19. Если бы у меня был коронавирус, то я дважды подумал бы, прежде чем использовать сироп от кашля", – рассказал профессор Невин Кроган из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля

Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля

Для проверки своей теории ученые из Института Пастера в Париже провели тесты на клетках африканских зеленых обезьян. Выяснилось, что при введении декстрометорфана скорость распространения COVID-19 действительно возрастала. Теперь ученые намерены подтвердить или опровергнуть свою теорию с помощью клинических испытаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые установили, что препарат Руксолитиниб, который используют для лечения детей, может помочь в борьбе с COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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