К 100-летней годовщине ВЧК украинские спецслужбы преподнесли своим российским коллегам ценный подарок – задержали высокопоставленного кремлевского шпиона. Им оказался СтаниславЕжов, замруководителя службы протокола премьер-министра В.Гройсмана и одновременно его личный переводчик. СМИ уже обошли фотографии "послужного списка" Ежова. Расстроенный фактом раскрытия российского агента генерал ФСБ А.Михайлов вновь, вслед за В.Путиным, порекомендовал украинцам арестовать не С.Ежова, а М.Саакашвили.

Американским спецслужбам пока везет меньше – весь последний год они пока только ищут высокопоставленных иностранных агентов в руководстве страны.

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Зато, как всегда, на недосягаемой высоте находится работа отечественных пинкертонов – в своем нашумевшем интервью в "Российской газете" А.Бортников сообщил о поимке за последние годы не менее 137 шпионов и закрытии еще 120 "шпионских гнезд":

"Так, с 2012 года по настоящее время были осуждены 137 кадровых сотрудников иноспецслужб и их агентов. Во взаимодействии с другими органами власти России прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, являющихся инструментом зарубежного разведсообщества".

Успехи – налицо, правда непонятно, как соотносятся эти смехотворно низкие цифры с другими, ранее объявленными, официальными результатами, согласно которым за то же время было поймано более полутора тысяч иностранных шпионов?

Как бы то ни было, ловля шпионов в родном отечестве происходила, происходит и будет происходить. Причем по мере нарастания наших побед, о чем регулярно сообщает В.Путин (см., например, предыдущие посты по тегам "экономический рост", "рецессия", "кризис"), продукция отрасли "добыча шпионов" будет только возрастать – как учит национальный лидер, этот "тренд очевидный и обнадеживающий".

Поскольку кампания по ловле шпионов и выявлению агентов – это дело воистину общенациональное, и в нынешнюю эпоху может коснуться каждого, каждому и имеет смысл на всякий случай провериться – а не являетесь ли, вы, уважаемый читатель, иностранным шпионом? Или, на крайний случай, вражеским агентом?

Чтобы ответить на этот вопрос во всеоружии, можно воспользоваться помощью, например, инструкции КГБ 1970-х годов "Признаки, присущие вражескому нелегалу".

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Согласно документу, гражданин наверняка является вражеским нелегалом, если его характеризуют следующие признаки:

- знание иностранного языка;

- необычная осведомленность о жизни за границей;

- знание вопросов государственного устройства СССР, деятельности КПСС и органов Советской власти, наших законов в той мере, в какой их не знает обыкновенный советский гражданин;

- внешний вид: всегда подтянут, аккуратен, проявляет качества культурного, необычно вежливого человека, что не всегда присуще нашему рядовому гражданину. Услужлив, предупредителен, особенно по отношению к женщине;

- выработанная привычка на производстве работать только хорошо (за границей плохая работа хозяину не нужна);

- умение читать топографическую карту, пользоваться компасом, хорошо стрелять, владеть самбо и джиу-джитсу, фотоделом, знание радиодела и азбуки Морзе;

- знание города, места расположения различных учреждений, предприятий, проходных дворов, глухих улиц;

- знание автодела и умение водить автомобиль или мотоцикл;

- умение ориентироваться в лесу, по звездам, деревьям, разводить костер без дыма;

- систематическое прослушивание зарубежных радиостанций.

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В общем, если гражданин образован, знает иностранный язык и фотодело, владеет базовыми навыками и умениями современного человека, умеет водить автомобиль и может ориентироваться по компасу, хорошо работает, аккуратен, подтянут и вежлив, в особенности по отношению к женщинам, то это точно – не строитель коммунизма, а иностранный шпион.

Самым выдающимся идентифицирующим признаком вражеского нелегала из указанной Инструкции, на взгляд ХЭБа, оказался вот этот:

"Будучи за границей, отлучался в ночное время из номера гостиницы, коттеджа. После ночного отдыха выглядел утомленным, невыспавшимся".

В общем, пока не поздно, проверяйтесь на принадлежность вражескому шпионству: