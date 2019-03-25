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"Проведет остаток жизни в судах": названы последствия расследования Мюллера для Трампа

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Отсутствие доказательств сговора президента США Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года в итоговом отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера означает серьезную победу для американского президента, но расслабляться еще рано.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев, который отметил, что Трамп использует данные результаты в качестве новой атаки против демократов: "Он уже угрожает расследованием всем тем, кто стоял за этим расследованием, то есть, расследовать расследователей, что называется. Не факт, что это произойдет, но для Трампа это сейчас очень серьезное оружие в его арсенале".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

По его словам, расследование велось по двум составляющим, первое – возможный сговор с Россией, а второе – попытка президента США помешать правосудию. И несмотря на отсутствие убедительных фактов, Мюллер все же не утверждает, что этого не было.

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"Это своего рода серая зона американской юриспруденции, и нужно понимать, что в компетенцию спецпрокурора Мюллера не входило оправдывать или не оправдывать Трампа, и это он подчеркнул. Но президент США и его сторонники явно не будут разбираться во всех этих нюансах. Несомненно, это большая победа для Трампа, и демократы на распутье: с одной стороны, верхушка демократов должна будет утихомирить свой молодой радикальный левый фланг, который кричит о начале процедуры импичмента, а с другой: решить, как реагировать на доклад, текст которого в Конгресс еще не был передан и за который им возможно придется побороться”, – говорит политолог из США.

Впрочем, по утверждению Залмаева, судебные тяжбы Трампа на этом не закончатся.

"Многие из фактов, которые расследовал Мюллер, стали частью расследования судов штата Нью-Йорк. Это касается в том числе и дела о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание, и иски, обвиняющие Трампа в антиконституционном обогащении на посту главы государства и другие. И вполне вероятно, что Дональд Трамп проведет остаток не только своего президентства, будь это два года, или четыре, но и остаток всей своей жизни в судах", – считает американист.

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По мнению Залмаева, такой исход расследования дает основания говорить о том, что возможность начала процедуры импичмента Дональда Трампа близка нулю. Но в то же время у демократов остается надежда на публикацию полного отчета спецпрокурора США, который на данный момент видел только Генпрокурор соединенных штатов Уильям Барр, в котором возможно-таки содержатся компрометирующие Трампа факты.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

"Демократы подозревают, что Барр, назначенный Трампом Генпрокурор, может что-то скрывать. Понятно, что он нарисовал максимально благоприятную для американского президента картинку. Поэтому сейчас начинается схватка за сам доклад, потому что по сути его никто кроме Генпрокурора и не видел", – объясняет Залмаев.

"В докладе Мюллера могут быть множество нюансов, о которых мы и не подозреваем, не зная даже объема этого документа, который может состоять, как из 10 страниц, так и со 110 страниц. И эти нюансы, не меняя главного вывода Мюллера, тем не менее могут стать оружием защиты и контрнаступления в руках демократов", – добавил он.

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В то же время американист убежден, что результаты доклада никак не повлияют на политику антироссийских санкций Вашингтона, так как в нем не опровергаются доказанные американскими спецслужбами факты о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США в 2016 году.

"Эти факты были установлены раз и на всегда, и результаты расследования Мюллера никоим образом не подвергают сомнению истинную картину вмешательства русских в американские выборы. Санкции против России останутся в силе", – сказал Залмаев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персона
Питер Залмаев
Место
США
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