Провалились под пол: в США вечеринка обернулась жутким ЧП

На вечеринке в клубе городка Клемсон Южной Каролины провалился пол, в результате чего пострадали несколько десятков человек.

Как сообщает CNN, в общей сложности 30 человек были госпитализированы в три районные больницы с переломами и рваными ранами.

Сначала раненых увозили машины скорой помощи, затем прибыл вертолет. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

"Я чувствовал, как пол поднимается и опускается, как батут, когда люди танцевали под музыку. Я сказал своим друзьям, что нужно выйти на балкон, но пол треснул раньше", - рассказал один из посетителей вечеринки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США неизвестный открыл стрельбу по людям.