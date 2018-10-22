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Провалились под пол: в США вечеринка обернулась жутким ЧП

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На вечеринке в клубе городка Клемсон Южной Каролины провалился пол, в результате чего пострадали несколько десятков человек.

Как сообщает CNN, в общей сложности 30 человек были госпитализированы в три районные больницы с переломами и рваными ранами.

Сначала раненых увозили машины скорой помощи, затем прибыл вертолет. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Провалились под пол: в США вечеринка обернулась жутким ЧП

"Я чувствовал, как пол поднимается и опускается, как батут, когда люди танцевали под музыку. Я сказал своим друзьям, что нужно выйти на балкон, но пол треснул раньше", - рассказал один из посетителей вечеринки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США неизвестный открыл стрельбу по людям.

Место
США
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