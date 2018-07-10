МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Провал прямо в ад!" Появились показательные фото разрухи в России

3.8тЧитать новость на украинском

В сети появились показательные фото из российского города Нижний Новгород.

На них можно увидеть разбитую дорогу, огромные ямы и полнейшую разруху. "Нижний Новгород. Когда мудниаль отклеился", - пишет блогер Дмитрий stoff в своем Twitter, где он и показал эти снимки.

Пользователи поддержали его иронию. "Провал прямо в ад!" - комментируют они.

Новости
"Пьет кровь младенцев": новое фото Пугачовой вызвало резонанс среди поклонников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Московская шоколадная мануфактура украла у Львовской мастерской шоколада логотип.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на Обозревателе.

Тема
Кризис в России
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
16
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
До чего ж тупая хохлосрань, видно же, что размыта почва
Ответить
0
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Это ж насколько надо быть тупым, что бы порыв трубы, выдавали за разруху....
Ответить
1
0

Наши блоги