"Провал прямо в ад!" Появились показательные фото разрухи в России

В сети появились показательные фото из российского города Нижний Новгород.

На них можно увидеть разбитую дорогу, огромные ямы и полнейшую разруху. "Нижний Новгород. Когда мудниаль отклеился", - пишет блогер Дмитрий stoff в своем Twitter, где он и показал эти снимки.

Пользователи поддержали его иронию. "Провал прямо в ад!" - комментируют они.

Нижний Новгород.

Когда мудниаль отклеился. А Одувану понравилось. pic.twitter.com/zDaIwjZeH0 — дмитрий stoff (@dim_stoff) 9 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Московская шоколадная мануфактура украла у Львовской мастерской шоколада логотип.