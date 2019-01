''Процесс уже запущен'': ученые предупредили о таянии самого опасного ледника

В Западной Антарктиде может вскоре разрушиться самый опасный ледник Туэйтса, известный своей высокой скоростью движения.

Причиной для этого может послужить гигантская внутренняя полость, обнаруженная внутри ледника, пишет Science Advanced (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Кроме этого, дополнительную угрозу составляют глобальное потепление и подводные источники тепла, которые способствуют таянию.

"В случае частичного разрушения ледника Туэйтса уровень Мирового океана может подняться на 30–40 сантиметров... Процесс уже запущен", – говорится в исследовании.

Ледник Туэйтса – один из крупнейших в мире ледников. Его площадь составляет 120 000 километров – больше, чем полуостров Флорида на юго-востоке Америки.

Впервые об аномальном таянии ледника Туэйтса заговорили в 1980-х, отметив, что это может повысить уровень воды на Земле на целых 60 сантиметров.

The Thwaites Glacier in Antarctica is the size of Florida. And it's collapsing into the sea. Now scientists are scrambling to answer two questions: When will it take the plunge? And what will it take to save our coastal cities when it does? https://t.co/p57qYGXKK4 pic.twitter.com/nyEpGm74Gf