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''Процесс уже запущен'': ученые предупредили о таянии самого опасного ледника

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В Западной Антарктиде может вскоре разрушиться самый опасный ледник Туэйтса, известный своей высокой скоростью движения.

Причиной для этого может послужить гигантская внутренняя полость, обнаруженная внутри ледника, пишет Science Advanced (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Кроме этого, дополнительную угрозу составляют глобальное потепление и подводные источники тепла, которые способствуют таянию.

Ледник Туэйтса

Ледник Туэйтса

Psyh.org

"В случае частичного разрушения ледника Туэйтса уровень Мирового океана может подняться на 30–40 сантиметров... Процесс уже запущен", – говорится в исследовании.

Ледник Туэйтса

Ледник Туэйтса

bbc

Новости
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Ледник Туэйтса – один из крупнейших в мире ледников. Его площадь составляет 120 000 километров – больше, чем полуостров Флорида на юго-востоке Америки.

Впервые об аномальном таянии ледника Туэйтса заговорили в 1980-х, отметив, что это может повысить уровень воды на Земле на целых 60 сантиметров.

Ледник Туэйтса

Ледник Туэйтса

Science

Как писал OBOZREVATEL, из-за активного таяния гигантского ледника в Антарктиде уже в ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом – опасным подъемом уровня моря, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.

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