Прототипом Волка-людоеда из 'Красной шапочки' был самый страшный маньяк Средневековья: кто такой Петер Штумпф

Знаменитая история Красной Шапочки, девочки, которая стала жертвой коварного Волка, притворяющегося бабушкой, может быть не выдумкой, а прототипом реальной истории.

Как пишет издание "Аргументы и факты", эксперты считают, что в версии, созданной Яковом и Вильгельмом Гриммами, присутствуют отголоски кровавых похождений настоящего преступника – Петера Штумпфа, который жил в 1950-тых годах в Бедбурге.

Оказывается, он по образу волка 25 лет убивал и пожирал мужчин, женщин и детей.

О Штумпфе достаточно мало достоверных сведений. Даже его имя в разных источниках указывается по-разному. В 1590 году был опубликован памфлет под названием "Правдивый трактат о достойной осуждения жизни и смерти некого Штуббе Петера". В нем утверждалось, что убийца из немецкого городка Бедбург был, несомненно, оборотнем, чем и объяснялось его умение долгое время скрываться от преследователей.

В 1580-х годах Бедбург оказался во власти страха – все началось с исчезновений домашнего скота. Изуродованные туши животных позднее находили, и никакого особого удивления это не вызывало – нападения волков не были редкостью.

А однажды в овраге неподалеку от города был найден труп местного бродяги – ему разбили голову. Но жителей, обнаруживших погибшего, потрясло другое – бродяге буквально вырвали позвоночник.

Вслед за этим в Бедбурге стали пропадать маленькие дети. Их растерзанные тела находили в лесу рядом с городом.

В "Правдивом трактате" приводится случай спасения одной из маленьких жертв. Дети сторожили стадо на лугу, когда одну из девочек схватил выскочивший из леса волк. Однако истошные крики других детей, звавших на помощь, заставил волка бросить свою жертву.

Количество жертв росло, к детям прибавились женщины, в том числе и беременные. Запуганные бедбургцы уповали на Господа и охотников, но последние и сами тряслись от страха.

Поймали убийцу, по большому счету, случайно. Крестьянин, обнаруживший очередной детский труп, заметил, что человеческие следы у тела совсем свежие. Немедленно собрали погоню, которая вскоре настигла Петера Штумпфа.

Штумпфа посадили за решетку и стали ждать представителей Кельнского епископата, которым предстояло провести следствие, а затем и суд.

Запираться маньяк не стал и сознался в 14 убийствах детей. Сколько он убил женщин и мужчин, Штумпф сам точно не помнил.

Он сознался, что с юности испытывал тягу к свежей крови и сырому мясу и однажды для того, чтобы насытить этот странный голод, убил корову. Но убийства животных его вскоре перестали удовлетворять. Первое убийство человека привело Штумпфа в состояние эйфории, и дальше он уже не мог остановиться.

Под пытками маньяк также сознался в убийстве и поедании собственных детей, в кровосмесительной связи с дочерью и т.д. Что из этого было правдой, сегодня понять невозможно.

Казнь Петера Штумпфа в Бедбурге globallookpress.com

Наконец расследование было закончено. За убийства и связь с хозяином ада Петера Штумпфа приговорили к смерти. Казнь состоялась 31 октября 1589 года. На главной площади Бедбурга маньяка привязали к деревянному колесу, во время вращения которого раскаленными щипцами отрывали от него куски плоти. Затем ему отрубили руки и ноги, а затем голову. Изуродованное тело сожгли.

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