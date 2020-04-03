Прототип вакцины от COVID-19 появиться к концу апреля – ученые

В Испании заявили, что их ученые уже до конца апреля могут разработать прототип вакцины от нового китайского коронавируса.
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Об этом, в частности, сказал министр науки страны Педро Дюке, комментируя ситуацию по изобретению лекарства от COVID-19. Его слова цитирует Bloomberg.
"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины", – сказал он.
В Испании заявили, что прототип вакцины от COVID-19 появиться к концу апреля
Министр отметил, что в их Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против коронавируса.
"А это значит, что, возможно вскоре она будет создана в Испании", – подчеркнул Дюке.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США медики провели испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на лабораторных мышах. Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.
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