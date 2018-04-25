Противостояние с КНДР: появилось объяснение роли России

В северокорейском противостоянии Москва играет роль ведомого, исполняет партию второй скрипки.

Такое мнение выразил в своем блоге на "Обозревателе" российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр.

По его мнению, Россия практически реально не присоединяется к международным усилиям по ликвидации существующего ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи.

"Российские дипломаты делают какие-то заявления, которые мало кого сильно интересуют. В любом случае, у Москвы с Пекином есть соглашение. Так, в прошлом году Путин лично несколько раз летом и осенью объявлял, что новые санкции против Северной Кореи недопустимы. После этого Россия через неделю голосовала в Совете Безопасности ООН за новые санкции, потому что так решили в Пекине", - пояснил эксперт.

Он считает, что Москва в этом вопросе поступает так, как решают в Пекине.

"В северокорейском противостоянии Москва играет роль ведомого, исполняет партию второй скрипки. Как решат в Пекине, так и поступает Москва. А в других, скажем, конфликтах, например, в Украине и в Сирии - там вроде бы первую скрипку играет Москва. А Пекин хотя бы в Совете Безопасности ее поддерживает. В корейском конфликте Москва уступила Пекину ведущую роль в поддержании стратегического партнерства", - добавил Фельгенгауэр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на проверку ядерного полигона американской инспекцией.