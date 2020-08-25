Противники Лукашенко в центре Минска зажгли тысячи фонариков. Фото и видео протеста
Во вторник, 25 августа, тысячи людей вышли на площадь Независимости в столице Беларуси.
Оппозиция заявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны – именно в этот день 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что акции проходят и в других городах.
Как отмечает TUT.BY, к вечеру люди зажгли фонарики на телефонах и начали петь "Купалінку".
Большинство участников были с бело-красно-белыми флагами, однако некоторые пришли и с красно-зелеными.
Также демонстранты выразили солидарность с рабочими, которые заявляли о готовности объявить забастовку.
При этом сообщается о задержании в районе площади Независимости.
"Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили. Сейчас вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", – отметили очевидцы.
В то же время состоялась акция в поддержку Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал должность главы государства. Возле Комаровского рынка собрались около тысячи человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси начались после результатов выборов президента 9 августа. Общественность и наблюдатели поставили под сомнение легитимность шестого срока Александра Лукашенко.
В свою очередь Евросоюз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми.