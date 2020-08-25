Противники Лукашенко в центре Минска зажгли тысячи фонариков. Фото и видео протеста

Во вторник, 25 августа, тысячи людей вышли на площадь Независимости в столице Беларуси.

Оппозиция заявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны – именно в этот день 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тысячи людей зажгли фонари на площади Независимости

Отмечается, что акции проходят и в других городах.

Тысячи людей вышли в Минске на протест

Как отмечает TUT.BY, к вечеру люди зажгли фонарики на телефонах и начали петь "Купалінку".

Люди собрались на протест в Минске, несмотря на дождь

Большинство участников были с бело-красно-белыми флагами, однако некоторые пришли и с красно-зелеными.

Некоторые участники митинга в Минске пришли с флагами

Также демонстранты выразили солидарность с рабочими, которые заявляли о готовности объявить забастовку.

Противники Лукашенко вышли на площадь Независимости в Минске

При этом сообщается о задержании в районе площади Независимости.

"Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили. Сейчас вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", – отметили очевидцы.

В то же время состоялась акция в поддержку Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал должность главы государства. Возле Комаровского рынка собрались около тысячи человек.

Около тысячи людей вышли в поддержку Лукашенко

Акция сторонников Лукашенко

Сторонники Лукашенко собрались возле Комаровского рынка

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси начались после результатов выборов президента 9 августа. Общественность и наблюдатели поставили под сомнение легитимность шестого срока Александра Лукашенко.

В свою очередь Евросоюз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми.