Противники Лукашенко в центре Минска зажгли тысячи фонариков. Фото и видео протеста

Акция противников Лукашенко в Минске.
Во вторник, 25 августа, тысячи людей вышли на площадь Независимости в столице Беларуси.
Оппозиция заявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны – именно в этот день 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Тысячи людей зажгли фонари на площади Независимости
Отмечается, что акции проходят и в других городах.
Тысячи людей вышли в Минске на протест
Как отмечает TUT.BY, к вечеру люди зажгли фонарики на телефонах и начали петь "Купалінку".
Люди собрались на протест в Минске, несмотря на дождь
Большинство участников были с бело-красно-белыми флагами, однако некоторые пришли и с красно-зелеными.
Некоторые участники митинга в Минске пришли с флагами
Также демонстранты выразили солидарность с рабочими, которые заявляли о готовности объявить забастовку.
Противники Лукашенко вышли на площадь Независимости в Минске
При этом сообщается о задержании в районе площади Независимости.
"Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили. Сейчас вокруг площади ездят бусы без номеров и, похоже, что задерживают людей с флагами", – отметили очевидцы.
В то же время состоялась акция в поддержку Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал должность главы государства. Возле Комаровского рынка собрались около тысячи человек.
Около тысячи людей вышли в поддержку Лукашенко
Акция сторонников Лукашенко
Сторонники Лукашенко собрались возле Комаровского рынка
Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси начались после результатов выборов президента 9 августа. Общественность и наблюдатели поставили под сомнение легитимность шестого срока Александра Лукашенко.
В свою очередь Евросоюз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми.
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