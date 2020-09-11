Сегодня исполняется 19 лет со дня террористической атаки на США и наверное, там пройдут какие-то мемориальные мероприятия, а возможно – всплывут какие-то детали из того неизвестного, что осталось отдельным томом еще с тех самых пор. Но в этот день мы хотим обратить внимание всего на один аспект этой эпопеи, который прямо перекликается с тем, что происходит у нас в Украине.

Итак, в результате довольно необычной серии терактов, которые были совершены террористами в стиле японских камикадзе, погибло 2 974 человека. Да, это не сравнить с тем, сколько Штаты потеряли за полгода эпидемии короны, а это уже почти 200 тыс человек, но это был прямой вызов и любая нормальная страна должна была ответить на него решительно и жестко.

Оно и понятно, ведь конституция любого вменяемого государства говорит о том, что жизнь и здоровье его граждан являются наивысшим приоритетом. Отсюда следует, что если некто из-за рубежа убивает и калечит этих граждан, то государство обязано сначала пресечь эти действия, а потом – наказать всех тех, на ком лежит вина за убийства.

Ответить могут как определенный круг лиц, так и целое государство. В первом случае, виновные лица либо отлавливаются и передаются в трибунал, либо ликвидируются на месте, если нет возможности их задержать, что и случилось с Усамой, организатором этих терактов. Если же речь идет о государстве, то в таком случае страна обязана сделать то же самое, но инструментами вооруженных сил, то есть – войной.

В любом случае, именно такая реакция – прямая обязанность государства. Тут нет речи о том, хочет этого власть или не хочет, она обязана это сделать именно потому, что в конституции написан главный приоритет государства, а значит и власти. Если же власть пропускает мимо ушей убийство своих граждан представителями иностранного государства, то оно не соответствует базовому принципу этого государства и должно немедленно уйти в отставку, как никчемное и импотентное.

Кроме того, если речь идет именно о таких фактах, то это может произойти лишь с нарушением базовых принципов второго слоя, которые тоже закреплены в конституции, и как это не печально будет для нашего нынешнего, например, правительства – тоже являются его первой и прямой обязанностью. А именно, речь идет о суверенитете и территориальной целостности.

Обычно, иностранцы получают возможность убивать граждан другой страны, нарушив и суверенитет, и территориальную целостность этой страны. Поэтому правительство не может, а обязано предпринимать самые решительные меры для восстановления и того, и другого.

И вот, как мы знаем, Штаты ответили на эту серию терактов войнами в Ираке и Афганистане. Опять же – не важно, насколько эти действия были соразмерными, но правительство США исполняло свои прямые обязанности и никто не сможет его упрекнуть в том, что оно ответило гибель своих людей без ответа.

В конце концов, Штаты нашли всех лиц, причастных к совершению терактов, и либо их уничтожили, либо задержали и отдали под трибунал. А это значит, что правительство США сделало то, что обязано было сделать. Уже как это у него получилось – другой вопрос и этой темы он не касается.

В данном случае важно понимать вот что. В нашей конституции, как и в основных законах написано, что единственным носителем власти и источником суверенитета является не президент или правительство, а народ. То есть – народ и есть власть, а правительству временно делегируются права и обязанности для того, чтобы оно действовало от имени народа и в его интересах.

Если правительство об этом забывает и начинает считать именно себя источником власти, а тем более – когда оно начинает действовать в своих интересах и в ущерб своему народу, то такое правительство теряет свою легитимность именно в плане не соответствия своему статусу и задачам, которые на него возлагаются. В идеале, уличенное в этом правительство должно самостоятельно уйти в отставку.

Но по факту, такое происходит крайне редко и оно цепляется зубами и когтями за свои властные полномочия, аж до выборов, где оно должно быть смещено на ротационной основе. Собственно говоря, как только правительство демонстрирует цепкую хватку за свои кресла, то можно говорить о том, что оно прошло рубикон легитимности и будет действовать лишь в своих интересах и все более в ущерб своему народу.

В таком случае, народ имеет право самостоятельно уволить это правительство любым доступным способом, поскольку он (народ) является единственным носителем власти и потому должен смести правительство без лишних сомнений и способом, который определяется количеством преступлений, совершенных правительством.

Но вернемся к 11 сентября. США потерли чуть меньше 3 тысяч человек и устроили всем кто так или иначе принимал участие в терактах или даже поддерживал их, очень жесткую обратку. И это потому, что правительство не имеет право оставлять безнаказанным такие вещи. Если правительство что-то требует от своих граждан, то оно должно выполнять то, что на него прямо возложено в виде обязанностей и там это было четко продемонстрировано.

А теперь к нашим реалиям. Противник убил как минимум впятеро больше наших граждан и Украина дала тот ответ, который был в ее силах – военной силой или войной. Противник скрывает масштабы своих потерь, понесенных в Украине, но по разным данным, они в разы больше наших. Да, наверное, можно было сделать больше, но не настолько много, как бы того хотелось. Тем не менее, прошлая власть действовала именно в той парадигме, в которой обязана была действовать.

То, что пришло во власть сейчас, является сплошным и несмываемым позором, который лег на всех и каждого, кто ее избрал. Это не просто бездари и бездельники, но группа лиц, которая действует, нарушая все базовые конституционные принципы, и как минимум, не исполняет свои обязанности. Вместо того, чтобы продолжить, а желательно и усилить то, что делала предыдущая власть, эти рассказывают о том, что они увидели у Путина в глазах мир. И это вряд ли можно назвать следствием повального невежества нынешней власти. Ничего подобного. Они легко предъявляют своим предшественникам, в частности – Турчинову, что тот не отбил Крым весной 2014 года.

Это значит, что все они понимают, но просто действуют против интересов Украины и в интересах противника. Это все равно, что Джордж Буш вышел бы к прессе и рассказал о том, что в глазах Усамы Бин Ладена он видит мир, а самолеты, которые разрушили международный торговый центр, рухнули в следствие того, что на борту возникла ссора между пассажирами и их багажом, с одной стороны и стюардессами и экипажем – с другой. Думаю, что после такого заявления, Буша придушили бы сами журналисты, даже не дожидаясь публики, которая ворвалась бы в это здание с криками: "Минуточку! Мы что-то не расслышали!"

В общем, в этот день еще раз надо посмотреть на то, как должно действовать нормальное правительство и сравнить с тем, что делает нынешнее правительство Украины. Сравнить и сделать свои выводы.