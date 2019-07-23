Противник России: у Пентагона появился новый глава

Сенат США во вторник, 23 июля, утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона.

"За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" – 8, сообщает The New York Times.

Указывается, что Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. Приведение его к присяге состоится в 18:30 23 июля по местному времени.

Журналисты добавили, что пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев. Это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

Марк Эспер Сегодня

Известно, что Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника.

Новый глава американского министерства обороны ранее работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года он стал министром Армии США.

Во многих публичных заявлениях Эспер выступал против РФ. Так, комментируя кризис в Афганистане, он заявлял, что "власти США выбирают региональный подход к конфликту, отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других в действующих регионе игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу".

По его словам, американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии".

Относительно Венесуэлы, то Эспер придерживается мнения, что власть президента Николаса Мадуро во многом опирается на поддержку из-за рубежа, в частности, со стороны Кремля.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", – заявлял Эспер.

Он также высказывался по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), называя его бессмысленным без соблюдения со стороны России.

"ДРСМД принес нам немало пользы, но договор работает, только когда его соблюдают обе стороны... Россия не соблюдает условия", – сказал он на слушаниях в сенате.

Марк Эспер The New York Times

Отметим, назначая Эспера на должность и.о. министра обороны, американский президент Дональд Трамп заявил, что знает его и не сомневается, что тот "отлично справится".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце мая США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель генерального прокурора).

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